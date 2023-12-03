В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов

Ян Брацкий
07:34 03.12.2023
С марта 2004 года Александр Солуянов занимал пост советника губернатора Рязанской области.
Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов
© Фото: Mihenator, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Читайте нас на:

«Севастопольский союз ветеранов десантников» сообщил о смерти Героя СССР, генерал-майора ВДВ в отставке Александра Петровича Солуянова. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет.

«Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека», - говорится в некрологе.

Командование ВДВ, сослуживцы и ветераны выразили соболезнования родным и близким Александра Петровича.

Александр Солуянов родился 19 декабря 1953 года в Оренбургской области. Служил в Афганистане. За проявленное мужество удостоился звания Героя СССР. Известно, что когда снимался клип на песню группы «Любэ» «Батяня-комбат», в армии искали реального «Батяню» и десантники выбрали Александра Солуянова.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:34 В стране и мире
Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов
02:19 В стране и мире
Al Hadath: дрон-камикадзе атаковал военную базу США в иракском Эрбиле
03:14 В стране и мире
Цунами дошло до Японии после землетрясения на Филиппинах
02:01 В стране и мире
РВИО: 2 млн солдат считаются без вести пропавшими в Великую Отечественную войну
00:40 В стране и мире
США на 50% увеличили финансирование производства снарядов из-за нужд ВСУ
Популярное
Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 2 млн 209 тыс. человек
Собянин предложил москвичам выбрать имя для детеныша панды Диндин
Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Американца Пола Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
Супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.