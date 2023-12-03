Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов

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«Севастопольский союз ветеранов десантников» сообщил о смерти Героя СССР, генерал-майора ВДВ в отставке Александра Петровича Солуянова. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет.

«Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека», - говорится в некрологе.

Командование ВДВ, сослуживцы и ветераны выразили соболезнования родным и близким Александра Петровича.

Александр Солуянов родился 19 декабря 1953 года в Оренбургской области. Служил в Афганистане. За проявленное мужество удостоился звания Героя СССР. Известно, что когда снимался клип на песню группы «Любэ» «Батяня-комбат», в армии искали реального «Батяню» и десантники выбрали Александра Солуянова.