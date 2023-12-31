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Вучич заявил о победе его коалиции на повторных выборах в Сербии

Повторные парламентские выборы проводятся в стране в связи с многочисленными жалобами на ход голосования, которое прошло 17 декабря.
Елизавета Кондрикова 2023-12-31 00:25:01
© Фото: Predrag Milosavljevic, XinHua Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о победе его коалиции «Сербия не смеет останавливаться» на повторных парламентских и муниципальных выборах, она набрала 69,5% голосов, оппозиционная партия «Сербия против насилия» - 12% голосов.

«На всех участках для голосования, абсолютно всех, и на городском и на республиканском уровне, чего не было в предыдущий раз, всего 13 дней назад, весьма убедительную победу завоевала коалиция "Сербия не смеет останавливаться"», - сказал президент.

Он указал на высокую для «дня накануне Нового года» явку избирателей, она составила 43%. В данном случае речь идет о цифрах от наблюдателей и членов избиркома от правящей Сербской прогрессивной партии Вучича.

На 2 января также назначено повторное голосование на восьми участках. При этом в Сербии продолжают рассматривать жалобы на ход выборов, которые поступили 17 декабря.

Неделю назад в столице страны Белграде прошел митинг оппозиционной партии, протестующие пытались ворваться в здание администрации. Они выступали против результатов внеочередных выборов в парламент, которые прошли 17 декабря, с требованием их отмены.

 

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