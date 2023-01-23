В Петербурге устроивший массовое ДТП водитель протаранил 9 автомобилей и сбил остановку

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Porsche Cayenne без регистрационных знаков на Ириновском проспекте. Мужчина отказался останавливаться по требованию полиции, после чего началась погоня. Об этом сообщает онлайн-издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 22-летний владелец автомобиля был с «явными признаками наркотического опьянения». В результате преследования травмы средней тяжести получил один человек, также были повреждены девять машин и остановка общественного транспорта.

По данным регионального ведомства, на водительском сиденье лежал «пакетик с белым порошком». Согласно экспертизе, порошок «является синтетическим наркотиком массой 0,15 грамма». При проверке также выяснилось, что нарушитель уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

В ночь на 17 января на северо-востоке Москвы мужчина на «Ниве» устроил гонки с несколькими экипажами ДПС. В МВД России сообщили, что сотрудники полиции заметили на территории СВАО автомобиль, который совершал опасные маневры. Законные требования об остановке лихач игнорировал и на большой скорости продолжал движение, пытаясь скрыться.