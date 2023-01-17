В Москве водитель «Нивы» устроил погоню с десятком экипажей ДПС

Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие для остановки «Нивы», после чего водитель был задержан.

© Видео: ТРК "Звезда", МВД РФ © Фото: ТРК "Звезда"

В ночь на 17 января на северо-востоке Москвы мужчина на «Ниве» устроил гонки с несколькими экипажами ДПС.

В МВД России сообщили, что сотрудники полиции заметили на территории СВАО автомобиль, который совершал опасные маневры. Законные требования об остановке лихач игнорировал и на большой скорости продолжал движение, пытаясь скрыться.

Мужчина был задержан сотрудниками столичной Госавтоинспекции в поселке Краснознаменский городского округа Щелково Московской области. Для остановки транспортного средства было применено табельное оружие. «Нива» остановилась после того, как получила повреждения трех колес.

Сам водитель после задержания сотрудниками МВД РФ свои нарушения объяснил тем, что «был на задании». Однако не уточнил на каком именно и чье «задание» выполнял.

В отношении мужчины составлены 9 протоколов по различным статьям кодекса «Об административных правонарушениях РФ». Нарушителя направили на медицинское освидетельствование.