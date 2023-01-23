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Потанин: у России с 1917 года есть прививка от конфискации активов

Анна Касаткина
10:15 23.01.2023
Национализация активов - это «скрытая или явная форма воровства», которая разрушает инвестиционный климат, заявил бизнесмен.
Потанин: у России с 1917 года есть прививка от конфискации активов
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Россия с 1917 года имеет прививку от конфискации активов, она не должна копировать действия Запада. Об этом в интервью РБК заявил один из богатейших бизнесменов РФ Владимир Потанин.

Конфискация активов, по его словам, это «скрытая или явная форма воровства», которая разрушает инвестиционный климат. Что касается западных стран, то конфискация российских активов в конечном итоге ударит по ним самим, считает Потанин.

«Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело», - сказал он.

В действиях Запада можно увидеть провоцирование на незаконные действия по отъему активов, однако так поступать не стоит, поскольку РФ еще предстоит бороться за свою собственность и соблюдение общепринятых правил дает ей «хотя бы морально-психологическое преимущество», уточнил Потанин. Он также добавил, что вместо национализации активов следует развивать инвестиционный климат и замещать западные инвестиции отечественными и из дружественных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимость национализации в стране отсутствует. Страна исходит из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития и рыночные принципы, отметил он.

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