Путин заявил об отсутствии необходимости в национализации в России

Глава государства отметил, что страна исходит из наиболее эффективных инструментов развития и рыночных принципов.

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Во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в национализации в стране.

«Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, все огосударствлять. Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации, мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой», - заявил президент.

Он отметил, что страна исходит из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития и рыночные принципы.

Ранее Путин заявил, что в отношении РФ никогда не получится применить сценарий уничтожения. Однако запад применяет подобную тактику по отношению ко всем странам, заявил президент.