Соединенные Штаты уже давно хотят открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, в Вашингтоне это даже не скрывают.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России», - сказал дипломат.

Ранее же издание Al-Watan сообщало, что Штаты собираются активизировать военные силы на Южном Кавказе и в Молдавии. Киев не справляется с задачей Вашингтона истощить Москву, именно поэтому США начали открывать новые фронты в борьбе против России.

В публикации подчеркивается, что силы ВСУ и ВС РФ не равны, поэтому Белый дом планирует создать как можно больше горячих точек вокруг России для возникновения перевеса.