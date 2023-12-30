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Галузин: США хотят открыть на Южном Кавказе «второй фронт» против России

По словам замглавы МИД РФ, в Вашингтоне даже не скрывают свои планы.
Сергей Лебедев 2023-12-30 08:15:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Соединенные Штаты уже давно хотят открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, в Вашингтоне это даже не скрывают.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России», - сказал дипломат.

Ранее же издание Al-Watan сообщало, что Штаты собираются активизировать военные силы на Южном Кавказе и в Молдавии. Киев не справляется с задачей Вашингтона истощить Москву, именно поэтому США начали открывать новые фронты в борьбе против России.

В публикации подчеркивается, что силы ВСУ и ВС РФ не равны, поэтому Белый дом планирует создать как можно больше горячих точек вокруг России для возникновения перевеса.

#Москва #Украина #Киев #Вашингтон #второй фронт #южный кавказ
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