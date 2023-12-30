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МО РФ: силы ПВО сбили 32 украинских дрона над четырьмя областями

Беспилотники противника были перехвачены в небе над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.
2023-12-30 07:35:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО в ночь на 30 декабря перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата, которые пытались ударить по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, дроны противника были уничтожены в небе над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

Этой ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей в небе над Белгородом и областью. По словам главы региона, предварительно, есть один погибший и один пострадавший.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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