Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородской областью, предварительно, есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле. Информации о повреждениях нет.

Губернатор выехал на место происшествия, информация будет обновляться.