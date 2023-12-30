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Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

По предварительной информации, есть один погибший и один пострадавший.
Елизавета Кондрикова 2023-12-30 00:20:01
© Фото: РИА Новости

Средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородской областью, предварительно, есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле. Информации о повреждениях нет.

Губернатор выехал на место происшествия, информация будет обновляться.

#пво #белгородская область #белгород #Вячеслав Гладков #воздушные цели
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