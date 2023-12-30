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Экипажи Су-25 атаковали ракетами позиции ВСУ на Донецком направлении

Атака на цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.
Ян Брацкий 2023-12-30 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил России нанесли удары по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении спецоперации. Видео боевого применения публикует Минобороны РФ.

Огонь велся неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. На цель летчики заходили с кабрированием и на предельно малых высотах, чтобы усложнить работу вражеских систем ПВО.

«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника, выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи, пуск неуправляемых авиационных ракет. Цели уничтожены, выполнили возврат на аэродром, заход на посадку, посадку», - рассказал летчик Су-25 с позывным «Шершень».

После того, как экипажи «отработали» по заданным целям, передовой авиационный наводчик сообщил об успешном поражении всех назначенных объектов. Полеты прошли в штатном режиме.

На аэродроме вылета, куда штурмовики Су-25 вернулись после выполнения задания, самолеты дозаправили и пополнили их боекомплект. Крылатые машины должны быть готовы подняться в воздух в любую минуту.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Су-25 #донецкое направление #НАР С-8
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