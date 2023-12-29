Глава Генштаба ВС РФ Герасимов наградил бойцов, освобождавших Марьинку

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов отметил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов, вручив им государственные награды.

Перед церемонией награждения Валерий Герасимов обратился к военнослужащим, поблагодарил их за высокий профессионализм, подлинное мужество и стойкость, проявленные при освобождения населенного пункта от сил украинских националистов.

«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой», - отметил генерал армии Валерий Герасимов.

Государственные награды отличившимся в зоне специальной военной операции бойцам вручают прямо на передовой. Таково указание Верховного Главнокомандующего.

Накануне освобождавшие Марьинку военнослужащие получили боевые награды из рук заместителя командующего Южной группировки войск по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Жарова.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.