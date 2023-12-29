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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов наградил бойцов, освобождавших Марьинку

Бойцы получили из рук Валерия Герасимова Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени, а также памятные подарки.
2023-12-29 05:18:01
© Видео: Минобороны России

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов отметил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов, вручив им государственные награды.

Перед церемонией награждения Валерий Герасимов обратился к военнослужащим, поблагодарил их за высокий профессионализм, подлинное мужество и стойкость, проявленные при освобождения населенного пункта от сил украинских националистов.

«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой», - отметил генерал армии Валерий Герасимов.

Государственные награды отличившимся в зоне специальной военной операции бойцам вручают прямо на передовой. Таково указание Верховного Главнокомандующего.

Накануне освобождавшие Марьинку военнослужащие получили боевые награды из рук заместителя командующего Южной группировки войск по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Жарова.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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