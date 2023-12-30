Желающим погулять в новогоднюю ночь украинцам пригрозили мобилизацией

На Украине в Новый год сотрудники правоохранительных органов будут отлавливать нарушителей комендантского часа. Ими «очень интересуются» военкоматы. Об этом заявил замначальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции страны Анатолий Серединский.

«Этими людьми очень интересуются наши территориальные центры комплектования», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, в Украине объявлено военное положение, из-за которого и действует комендантский час. В определенное время гражданским лицам нельзя передвигать по городу без специального пропуска или уважительной причины.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Предполагается снизить возраст призывников с 27 до 25 лет.

Также документ обязывает военнообязанных являться в военкомат независимо от получения повестки.