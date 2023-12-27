Владимир Зеленский «должен выполнить контракт» Запада по мобилизации остатков украинского населения, по этой причине в Киеве хотят набирать даже граждан с инвалидностью. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин.

«США нужно оставить после себя выжженную зону. Понятно, что они не смогут взять Украину и присоединить ее к Европе. Это всем стало понятно уже с лета этого года. Чем больше погибнет людей в этой ситуации, тем лучше. И задача - максимально озлобить остатки украинского населения. Поэтому берут всех - с недомером, недовесом, больных, женщин. Но задачу перед Зеленским поставили такую, и он, извините, должен выполнить контракт», - заявил Макушин.

Эксперт также высказался о том, что новый законопроект полностью освобождает от мобилизации лишь чиновников всех уровней и депутатов, а членам правящей партии «Слуга народа» и вовсе порекомендовали тему не комментировать.

«Их задача - выполнить планы Запада и уехать в Англию, США. Все! Где их дети и где их капиталы? Где дети Умерова, где дети Гордона, где дети Зеленского? Где их недвижимость?» - сказал собеседник телеканала.

Напомним, в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Предполагается снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, законопроект обязывает военнообязанных при мобилизации являться в военкомат независимо от получения повестки.