МИД Британии: правительство не будет признавать голодомор на Украине «геноцидом»

Власти Великобритании не собирается официально признавать голодомор «геноцидом» украинского народа, это решение должен принимать суд, сообщил заместитель министра иностранных дел Британии Тарик Ахмад.

«Давняя позиция Великобритании состоит в том, что любое решение о том, имел ли место геноцид, должен принимать компетентный суд после рассмотрения всех доказательств, а не правительства или несудебные акторы», - говорится в письменном ответе Ахмада на соответствующий вопрос британского парламентария.

В мае в стране была принята резолюция, которая признавала голод в СССР в 1930-х годах геноцидом украинцев, однако она не имела юридической силы. Тем не менее в Соединенном Королевстве подчеркнули, что голодомор являлся катастрофой, вызванной человеком.

Весной этого года подобную резолюцию приняло французское правительство. В МИД РФ посчитали этот шаг демонстрацией «двуличия и русофобии». Парламентарии Италии и Нидерландов также признали голодомор «геноцидом» народа Украины.

Голод в СССР в начале 1930-х годов охватил не только Украину, но и Северный Кавказ, Казахстан, Западную Сибирь и другие регионы страны.