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Захарова назвала циничной спекуляцией резолюцию Франции о голодоморе

Ирина Елагина
13:44 01.04.2023
В МИД РФ считают, что причина резолюции Нацсобрания Франции о признании голодомора геноцидом украинского народа - желание убедить французов в необходимости дальнейших денежных вливаний в конфликт на Украине.
Захарова назвала циничной спекуляцией резолюцию Франции о голодоморе
© Фото: РИА Новости
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Резолюция Национального собрания Франции о признании голодомора геноцидом украинского народа не имеет ничего общего с исторической реальностью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение французских парламентариев.

В МИД РФ считают, что принятая резолюция демонстрирует двуличие и русофобию и является попыткой препарировать исторические события - общую трагедию народов СССР - по национальному признаку.

«В угоду конъюнктуре Париж цинично выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, также пострадавших от этого масштабного бедствия», - напомнила Захарова.

Дипломат назвала цинизмом желание французских депутатов привести к одному знаменателю голод в СССР 1930-х годов и Холокост. В МИДе подчеркнули, что принятие резолюции по голодомору - «очередная пустая и бессмысленная акция Парижа», цель которой убедить французов в необходимости их дальнейшего участия в конфликте на Украине.

«Это наглядный пример откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны», - подчеркнула Захарова.

В МИД РФ посетовали Парижу сначала разобраться с белыми пятнами собственной истории, так как «Франция до сих пор не закрыла страницу своих преступлений колониального периода».

Подробнее о голодоморе, его причинах и последствиях смотрите в программе «Загадки века».

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