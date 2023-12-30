Посол Антонов: реакция США на российские удары говорит об эффективности СВО

Реакция американских властей на воздушные удары российской армии по военной инфраструктуре Украины «свидетельствует об эффективности спецоперации», заявил посол России в США Анатолий Антонов. Заявление посла опубликовала пресс-служба российского диппредставительства в Вашингтоне.

«Россия за последний год «сосредоточилась», стала более монолитной, а эффективность и боеготовность Вооруженных Сил резко усилилась. Подтверждение тому - сегодняшние успешные удары российских ВКС по военным объектам киевского режима», - добавил дипломат.

Он также вновь указал на то, что Запад с Соединенными Штатами во главе пытается вести гибридную войну с Россией с применением современного вооружения. Однако Россия будет решительно отвечать на подобные нападки.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что Россия «угрожает НАТО и безопасности Европы», что в свою очередь увеличивает риски вовлечения Штатов в конфликт на Украине. Также американский лидер назвал воздушное наступление ВКС РФ, проведенное в пятницу 29 декабря, крупнейшим с начала спецоперации.