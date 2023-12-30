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Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов для гаубиц на $147,5 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продажа Израилю 155-мм снарядов отвечает интересам Вашингтона.
Ян Брацкий 2023-12-30 03:42:01
© Фото: Artur WidakZUMAPRESS.com, Global Look Press

Власти США одобрили оружейную сделку с Израилем по продаже снарядов для 155-мм гаубиц и дополнительного оборудования на $147,5 млн. Об этом сообщил Госдеп. Всего Израиль рассчитывает закупить у США около 4,6 тысяч боеприпасов М107.

Комментируя сделку госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Израиль находится в чрезвычайной ситуации и продажа ему боеприпасов отвечает интересам США, пишет RT.

Ранее Совбез ООН отклонил по требованию США поправку к резолюции о немедленном прекращении огня в Газе. Вместо этого в тексте резолюции с подачи Вашингтона появилась строчка об оказании гуманитарной помощи. Российский постпред при организации Василий Небензя назвал это лукавством, которое позволит Штатам и Израилю беспрепятственно уничтожать мирное население и инфраструктуру Газы.

#снаряды #гаубица #сша #Израиль #сектор Газа
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