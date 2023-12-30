Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов для гаубиц на $147,5 млн

Власти США одобрили оружейную сделку с Израилем по продаже снарядов для 155-мм гаубиц и дополнительного оборудования на $147,5 млн. Об этом сообщил Госдеп. Всего Израиль рассчитывает закупить у США около 4,6 тысяч боеприпасов М107.

Комментируя сделку госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Израиль находится в чрезвычайной ситуации и продажа ему боеприпасов отвечает интересам США, пишет RT.

Ранее Совбез ООН отклонил по требованию США поправку к резолюции о немедленном прекращении огня в Газе. Вместо этого в тексте резолюции с подачи Вашингтона появилась строчка об оказании гуманитарной помощи. Российский постпред при организации Василий Небензя назвал это лукавством, которое позволит Штатам и Израилю беспрепятственно уничтожать мирное население и инфраструктуру Газы.