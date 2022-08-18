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Замминистра обороны Иванов: никто из военных строителей не отказался ехать на освобожденные земли

13:03 18.08.2022
Он подчеркнул, что многие даже остались там на несколько месяцев, чтобы помочь провести восстановительные работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военно-строительном комплексе Министерства обороны РФ не было отказавшихся ехать работать на освобожденные территории. Об этом заявил замминистра обороны России Тимур Иванов, отвечая на соответствующий вопрос «Звезды».

По словам Иванова, когда он предложил руководителям строительных организаций поехать на территорию ДНР и ЛНР, чтобы они увидели последствия действий украинских военных, никто не отказался от поездки. Более того, многие остались в освобожденных регионах и помогают до сих пор.

«Ребята, побывав в Мариуполе... у них изменилось сознание. Многие из них остались сейчас там, и они живут там последние три месяца полными коллективами, для них за честь и за гордость приехать туда и работать», - рассказал он.

Замминистра обороны рассказал также о масштабах проводимых работ по восстановлению регионов. Работа идет в три смены, и ежесуточно из РФ приходит до 80 фур со строительными материалами.

«Когда они увидели глаза людей и в каких условиях они проживают, они поняли, что они останутся здесь до тех пор, пока не будет восстановлено нормальное жизнеобеспечение», - вспоминает Иванов реакцию тех, кто впервые приехал на освобожденные территории.

Также замминистра обороны России рассказал о строительстве медцентра в Луганске. Многофункциональный медицинский комплекс будет рассчитан на 200 мест. Также планируется возвести медцентр на 60 мест в Мариуполе.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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