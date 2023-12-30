Шеф-повар Трусов назвал два салата на замену оливье и селедки под шубой

В качестве дополнения к классическим новогодним салатам - оливье и селедки под шубой - можно приготовить зеленый салат с рукколой и тунцом в разговоре со «Звездой» поделился рецептом шеф-повар Роман Трусов. По его словам, он будет дороже, но по приготовлению очень простой. Он может стать альтернативой традиционному салату «селедка под шубой»

«Нужен будет тунец сырой, не консервированный, руккола, соус свит чили, готовый продается и томаты- черри. Проверенные продукты, которые хорошо сочетаются между собой. Черии можно предварительно немного проткнуть, бланшировать в кипятке в течение 2 минут, опустить в кипяток и потом в холодную воду - шкурку снять и замариновать небольшую емкость в сахарном сиропе (сахар с водой 50 на 50). Перед отдачей салат заправляется соусом, тунец режется кубиком, руккола идет листиками и черри томаты - смешиваются и салат готов», - поделился Трусов.

Салат оливье можно заменить баклажанами, приготовленными во фритюре. Шеф-повар отметил, что они тоже хорошо сочетаются с соусом Свит чили и рассказал как их приготовить.

«Баклажан нужно почистить от шкурки, замочить в соленой воде. Налить в кастрюлю пол литра масла, от баклажана отделили лишнюю влагу, запанировали в кукурузном крахмале, порезали крупным куском и обжарили в течение четырех минут в масле. Дальше на дуршлаг скинули, чтобы лишнее масло сошло», - рассказал шеф-повар.

Если приготовить баклажан по такому рецепту, то он получается хрустящим. Его отлично дополнит творожный сыр, которые надо чуть разбавить сливками, чтобы консистенция стала помягче, отметил повар. Подавать можно с крупно порезанными томатами, соусом свит чили и кедровыми орешками.

Селедку под шубой или оливье можно сделать более диетическими, если заправить их не майонезом, а нежирной сметаной или йогуртом, ранее советовала диетолог Елена Соломатина. Также колбасу можно заменить куриной грудкой.