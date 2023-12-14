Врач Соломатина рассказала о рецептах более полезных оливье и селедки под шубой

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Во время новогоднего застолья необходимо соблюдать умеренность в еде, особенно актуально это для заправленных майонезом салатов. Такого мнения придерживается врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если есть еще какие-то салаты, закуски, особенно с майонезом, в меню, то в этом случае съешьте минимальное количество - то есть по паре ложек, чисто символически», - посоветовала Соломатина в беседе с RT.

Если, кроме селедки под шубой и оливье, на столе нет других салатов, то лучше нарезать в миску свежих овощей и зелени. Такая закуска намного полезнее и не отразится на фигуре, считает врач.

Диетолог призвала заправлять селедку под шубой не майонезом, а нежирной сметаной или йогуртом. То же самое касается оливье, в который вместо колбасы можно добавить куриную грудку и также заправить йогуртом.