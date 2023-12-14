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Врач Соломатина рассказала о рецептах более полезных оливье и селедки под шубой

Ян Брацкий
18:21 14.12.2023
По мнению диетолога Елены Соломатиной, допустимая доза салатов зависит от веса, возраста и состояния здоровья человека.
Врач Соломатина рассказала о рецептах более полезных оливье и селедки под шубой
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press
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Во время новогоднего застолья необходимо соблюдать умеренность в еде, особенно актуально это для заправленных майонезом салатов. Такого мнения придерживается врач-диетолог Елена Соломатина.   

«Если есть еще какие-то салаты, закуски, особенно с майонезом, в меню, то в этом случае съешьте минимальное количество - то есть по паре ложек, чисто символически», - посоветовала Соломатина в беседе с RT.

Если, кроме селедки под шубой и оливье, на столе нет других салатов, то лучше нарезать в миску свежих овощей и зелени. Такая закуска намного полезнее и не отразится на фигуре, считает врач.

Диетолог призвала заправлять селедку под шубой не майонезом, а нежирной сметаной или йогуртом. То же самое касается оливье, в который вместо колбасы можно добавить куриную грудку и также заправить йогуртом.

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