Звезды эстрады, театра и телевидения поздравили участников СВО с Новым годом

Звезды российской эстрады, театра, кино и телевидения поздравили российских военнослужащих-участников специальной операции с наступающим Новым годом.

Александр Буйнов, Анастасия Макеева и Евгений Кунгуров записали свои видеообращения к бойцам, они опубликованы на официальном сайте Минобороны России. Звезды пожелали военнослужащим здоровья, счастья, успехов в службе, а также выполнения всех боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Вы знаете, что мы с вами, что мы вас ждем и я вас жду, как и ваши жены, родители и невесты. Я хочу пожелать вам вернуться домой и вы сами убедитесь, как вас любят. Мы вас ждем с победой», - сказал эстрадный певец Александр Буйнов.

Актриса театра и кино Анастасия Макеева напомнила бойцам, что за их спинами целая страна, которая гордится их подвигами в зоне СВО.

«Вы наша опора и защита. Ребята, которые сейчас на передовой, участники спецоперации, спасибо вам за то, что вы делаете, мы вами бесконечно гордимся. От лица всей страны хочу поклониться вам и поздравить с наступающим Новым годом. За вами мы - вся страна, которая гордится вами», - поздравила бойцов Макеева.

Любви, радости и гармонии пожелал военнослужащим-участникам боевых действий на Украине оперный певец Евгений Кунгуров.

«Я спешу поздравить всех участников спецоперации, всех бойцов, офицеров и солдат. Хочу пожелать вам огромного счастья, радости и гармонии во всем. Возвращайтесь домой живыми и невредимыми», - обратился к бойцам Кунгуров.

Поздравления российским военнослужащим приходят не только из разных концов нашей огромной Родины, но и из-за рубежа. Так, жители Аргентины пожелали участникам СВО силы духа, выдержки и скорейшего возвращения домой с победой.