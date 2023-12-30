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ЧФ уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Безэкипажный катер ВМС Украины был уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.
2023-12-30 10:30:01
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Утром 30 декабря в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВСУ, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве отметили, что обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь с 29 на 30 декабря дежурные силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, которые пытались ударить по объектам на территории РФ. Дроны были сбиты над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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