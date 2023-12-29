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SpaceX запустила секретный беспилотник X-37B Космических сил США

Беспилотный космоплан Х-37В - один из самых секретных военных проектов Соединенных Штатов Америки, цели миссии строго засекречены.
Максим Крюков 2023-12-29 07:57:01
© Видео: SpaceX, X

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX, основателем и владельцем которой является Илон Маск, вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил Соединенных Штатов Америки. Трансляция запуска, который был произведен с космодрома в космическом центре Кеннеди во Флориде, велась на сайте компании.

Х-37В является одним из самых секретных военных проектов Вашингтона, цели миссии строго засекречены. В Космических силах США сообщили, что перед космопланом стоит задача по проведению «широкого спектра испытаний и экспериментов».  Это уже седьмой по счету полет данного летательного аппарата, но первый на таком типе ракет.

В начале декабря в США стартовала ракета-носитель Falcon 9 с первым разведывательным спутником для южнокорейских вооруженных сил. Успешный пуск был произведен с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Помимо разработки Сеула, на борту Falcon 9 были размещены еще 24 спутника.

 

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