SpaceX запустила секретный беспилотник X-37B Космических сил США

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX, основателем и владельцем которой является Илон Маск, вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил Соединенных Штатов Америки. Трансляция запуска, который был произведен с космодрома в космическом центре Кеннеди во Флориде, велась на сайте компании.

Х-37В является одним из самых секретных военных проектов Вашингтона, цели миссии строго засекречены. В Космических силах США сообщили, что перед космопланом стоит задача по проведению «широкого спектра испытаний и экспериментов». Это уже седьмой по счету полет данного летательного аппарата, но первый на таком типе ракет.

В начале декабря в США стартовала ракета-носитель Falcon 9 с первым разведывательным спутником для южнокорейских вооруженных сил. Успешный пуск был произведен с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Помимо разработки Сеула, на борту Falcon 9 были размещены еще 24 спутника.