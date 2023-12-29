Су-35С ВКС России отогнал ударную группу ВСУ от российских бомбардировщиков

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил РФ выполнили задачу по сопровождению и прикрытию бомбардировщиков в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Во время выполнения боевого задания летчик самолета обнаружил в воздухе ударную группу украинских боевиков.

«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизились, поставили на атаку», - рассказал летчик Су-35С Иван.

Военнослужащий отметил, что ударная группа неприятеля «отвернула и прекратила выполнение своей задачи». После выполненного задания все наши самолеты вернулись на аэродром вылета, добавил российский военный.

Летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи штурмовых самолетов Су-25 ВКС России нанесли удары неуправляемыми ракетами по опорным пунктам ВСУ, поразив их укрытия и живую силу на Краснолиманском направлении. При подходе к врагу летчики выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет С-8 и ушли под нижнюю границу зоны действия ПВО противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.