Российские Су-25 нанесли ракетный удар по врагу на Краснолиманском направлении

Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических Сил России нанесли удары неуправляемыми ракетами по опорным пунктам украинских боевиков, поразив их укрытия и живую силу на​ Краснолиманском направлении спецоперации.​

«Сегодня выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по опорному пункту врага с использованием неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, все прошло штатно. Выполняли полет на предельно малых высотах», - рассказал летчик Су-25.

При подходе к противнику летчики выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет и ушли под нижнюю границу зоны действия ПВО противника.

По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены. После возвращения на аэродром вылета техники осмотрели боевые машины, дозаправили их и пополнили боекомплект Су-25. Летчики ВКС России готовы к выполнению боевых задач в зоне спецоперации в любое время суток и в любую погоду.

Материал подготовил Ян Брацкий и Николай Баранов.