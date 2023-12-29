WP: в Киеве прохладно встретили «скромный» пакет помощи США

В Киеве встретили с «прохладной благодарностью» очередной, последний в этом году, пакет военной помощи от Соединенных Штатов, пишет издание The Washington Post со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

«Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что есть проблемы с поддержкой Украины со стороны США», - приводит издание слова Чернева.

В публикации отмечается, что очередная военная помощь поможет Украине «продержаться еще некоторое время», однако не способна как-либо изменить ситуацию на передовой. Украина остается перед неопределенным будущим и без существенной финансовой поддержки в преддверии новым годом.

Помощь Соединенных Штатов составляет треть украинского бюджета. При этом в Киеве указывают на то, что страна «исчерпала внутренний потенциал для финансирования военных нужд».

О новом пакете помощи Киеву со стороны Вашингтона объемом 250 миллионов долларов стало известно накануне, он включает в себя артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны и боеприпасы для РСЗО HIMARS.