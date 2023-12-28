Отличившиеся при освобождении Марьинки военнослужащие получили госнаграды

Военнослужащие подразделений группировки войск «Южная» получили награды за проявленные мужество, отвагу и героизм при освобождении Марьинки.

Боевые награды - ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты 45-ти отличившимся бойцам вручил замкомандующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров. Он поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарили их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

Об освобождении населенного пункта Марьинка в ДНР Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину в минувший понедельник, 25 декабря. За последние девять лет боевики превратили город в неприступную крепость, взять которую помогли решительность, героизм и отвага российских бойцов. Путин отметил, что взятие Марьинки открывает для ВС РФ возможности для выхода на более широкий оперативный простор.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.