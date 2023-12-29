Бойцы 29 армии группировки «Восток» раздали новогодние подарки детям в ДНР

В преддверии Нового 2024 года бойцы бригады управления 29 общевойсковой армии группировки войск «Восток» поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников всех классов Волновахского района Донецкой народной республики.

«Встречали очень радостно, пели песни, рассказывали стихи. Запомнились улыбки детей, их смех, концерт и атмосфера в детском саду», - рассказал радиотелеграфист с позывным «Зима».

Во взаимодействии с главой Новосёловской сельской администрации Владимиром Туяховым военнослужащие раздали более двухсот пятидесяти новогодних сладких подарков детям. Ребята же в благодарность гостям показали небольшой концерт.

«Хочу выразить огромную благодарность ребятам-военным, которые о нас не забывают, привезли сладкие подарки нашим деткам, они рассказали им стихи», - сказала Галина Васильевна, заведующая детским садом, поздравив всех с наступающими праздниками и пожелав мирного неба над головой.

Военнослужащие группировки войск «Восток» помогают мирным жителям ДНР вернуться к нормальной жизни, на регулярной основе доставляют гуманитарные грузы на освобожденные территории. Взрослым раздаются продуктовые наборы и лекарства, а детям - подарки и конфеты.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.