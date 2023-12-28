Бойцы ЦВО доставили подарки детям из подшефного учреждения в зоне спецоперации

Военнослужащие сводного отряда военной автомобильной инспекции Центрального военного округа в канун новогодних праздников навестили подшефное детское социальное учреждение в зоне спецоперации. Бойцы доставили его юным воспитанникам и воспитателям подарки, собранные неравнодушными жителями Новосибирской области.

«В наше нелегкое время поддержка нужна всем. Она нужна бойцам на передовой, гражданскому населению на территориях, которые волею судеб оказались в сложной ситуации. Более всего, я считаю, поддержка нужна нашим маленьким гражданам. Чужих детей не бывает и по их глазкам видно, что для них это очень важно. Предновогоднее время - пора чудес. Это елки, подарки и сладости», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Скала».

Люди в военной форме здесь - всегда желанные гости, говорят воспитатели. Дети ждут их, просятся на руки и потом долго не отпускают. В свою очередь, бойцы стараются навещать своих подопечных как можно чаще.

«Дети всегда ждут Новый год. Они знают, что их ждет много подарков. Особенно у нас, учитывая, что к нам часто приезжают волонтеры и военные. Дети знаю, что Дед Мороз всегда что-то принесет», - отметила заведующая отделением по работе с несовершеннолетними Мария.

Вот и в этот раз никто не остался с пустыми руками. Дети передали военнослужащим ЦВО письма и новогодние открытки с поздравлениями, которые они изготовили сами.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.