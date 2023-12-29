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Кабмин РФ разрешил выпускать в России аналоги лекарства «Оземпик» от диабета

Компания Novo-Nordisk, выпускающая «Оземпик», в ноябре прошлого года уведомила Росздравнадзор о намерении перестать поставлять препарат в Россию.
Ян Брацкий 2023-12-29 04:23:01
© Фото: Vladimir Baranov Globallook Press

Российский кабмин разрешил компаниям «Герофарм» и «Промомед» до конца следующего года выпускать аналоги лекарственного препарата для страдающих диабетом «Оземпик» без согласия правообладателя.

«Разрешить… "Герофарм" и… "Промомед" использовать изобретения, охраняемые российскими патентами…, принадлежащими компании "Ново Нордиск", по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск" в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид"», - говорится в постановлении правительства РФ.

Ранее стало известно, что японская компания Astellas решила вывести с российского рынка антибиотик вильпрафен. В Минздраве РФ сообщили, что запасов препарата хватит на полгода. Ведомство предложило заменять его азитромицином.

#Правительство России #фармакология #Диабет #Лекарство #Озенпик
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