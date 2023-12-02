Глава Крыма назвал ложью слова Зеленского об ожиданиях жителей полуострова

Крымские власти заявили, что жители полуострова ждут, когда Владимира Зеленского привезут в качестве пленного.

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что на полуострове якобы ждут установления украинской власти. По словам Аксенова, жители Крыма ждут совсем другого.

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать», - подчеркнул Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам Аксенова, Крыму и его жителям ничего не угрожает, на полуострове сформировано ополчение, которое при необходимости можно быстро удвоить. Его бойцы регулярно проходят соответствующую подготовку и готовы решать любые задачи, в том числе боевые.

«Вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно», - заключил глава региона.

Ранее Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве заявил, что в Крыму якобы ждут возвращения в состав Украины.

В минувший вторник стало известно о планах киевского режима переименовать населенные пункты в Крыму и дать им названия на крымскотатарском языке.