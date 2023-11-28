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Киевский режим намерен переименовать географические названия в российском Крыму и дать им исторические наименования на крымскотатарском языке. Об этих планах сообщило украинское Министерство реинтеграции.

В ведомстве подчеркнули, что переименование проведут в рамках так называемой «деколонизации».

Напомним, Крым воссоединился с Россией по результатам референдума, проведенного в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

Российский президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что РФ не могла отказать крымчанам в защите после государственного переворота на Украине.