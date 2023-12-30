Цаликов и Панков приняли участие в акции «Елка желаний»

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Руслан Цаликов снял с елки желание 13-летней Дарины из Республики Башкортостан. Девочка любит музыку и замминистра пообещал исполнить ее желание, подарив гитару.

«Соответствующая гитара с автографами известных артистов и звезд российской эстрады обязательно будет ей вручена», - пообещал Руслан Цаликов.

Кроме того, заместитель Министра обороны РФ поздравил Дарину и ее семью с наступающим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья.

Николаю Панкову предстоит исполнить желание 12-летней Алисы, которая увлекается спортом и мечтает о коньках.

«А мечты должны сбываться», - сказал Николай Панков, пообещав исполнить детское желание.

Опробовать подарок Алиса сможет на ледовом катке в подмосковном парке «Патриот», куда Николай Панков пригласил ее вместе с семьей. Мастер-класс юной фигуристке проведут спортсмены ЦСКА.

Ранее во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» принял участие Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Акция проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны в шестой раз. Мероприятие приурочено к новогодним торжествам и призвано дарить детям чувство праздничного волшебства.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.