В РФ вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

Сдать документ на хранение нужно в течение 5 дней после информирования о запрете выезда из России.

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С сегодняшнего дня вступили в силу утвержденные правительством правила сдачи заграничных паспортов россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны. Теперь нужно сдавать на хранение документ, удостоверяющий личность.

Это необходимо сделать по месту выдачи загранпаспорта или в государственную организацию, где работает человек. На процедуру отводится пять дней после информирования о запрете покидать территорию РФ.

При этом документ могут признать недействительным, если он не был передан на хранение в установленный срок.

Напомним, новые правила об изъятии затронут действующих сотрудников силовых и иных госструктур, а также уже призванных на военную службу граждан.