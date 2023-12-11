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В РФ вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

Сергей Лебедев
05:31 11.12.2023
Сдать документ на хранение нужно в течение 5 дней после информирования о запрете выезда из России.
В РФ вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press
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С сегодняшнего дня вступили в силу утвержденные правительством правила сдачи заграничных паспортов россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны. Теперь нужно сдавать на хранение документ, удостоверяющий личность.

Это необходимо сделать по месту выдачи загранпаспорта или в государственную организацию, где работает человек. На процедуру отводится пять дней после информирования о запрете покидать территорию РФ.  

При этом документ могут признать недействительным, если он не был передан на хранение в установленный срок.

Напомним, новые правила об изъятии затронут действующих сотрудников силовых и иных госструктур, а также уже призванных на военную службу граждан.

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