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МЭР: адаптация экономики к санкциям была еще более уверенной, чем считалось

Росстат снизил оценку спада ВВП РФ в 2022 году до 1,2%
Владимир Рубанов 2023-12-29 19:44:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Адаптация российской экономики к небывалому давлению западных санкций была еще более уверенной, чем считалось до сих пор, заявил «Звезде» директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов.

По его словам, принятые президентом и реализованные правительством решения сработали.

Ранее в пятницу Росстат представил уточненную оценку ВВП России в 2022 году. В итоге снижение внутреннего валового продукта составило 1,2%, а не 2,1%, как считалось ранее. В номинальном выражении ВВП в 2022 году составил 155,350 трлн рублей.

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