МЭР: адаптация экономики к санкциям была еще более уверенной, чем считалось

Адаптация российской экономики к небывалому давлению западных санкций была еще более уверенной, чем считалось до сих пор, заявил «Звезде» директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов.

По его словам, принятые президентом и реализованные правительством решения сработали.

Ранее в пятницу Росстат представил уточненную оценку ВВП России в 2022 году. В итоге снижение внутреннего валового продукта составило 1,2%, а не 2,1%, как считалось ранее. В номинальном выражении ВВП в 2022 году составил 155,350 трлн рублей.