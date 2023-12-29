Росстат снизил оценку спада ВВП РФ в 2022 году до 1,2%

Росстат представил уточненные данные по ВВП России в 2022 году. Снижение ВВП составило 1,2%, сообщает ТАСС. Ранее ведомство оценивало спад ВВП в 2,1%.

В номинальном выражении ВВП в 2022 году составил 155,350 трлн рублей. Данные уточнили после получения годовых итогов федеральных статистических наблюдений, годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 3,5. Он добавил, что промышленное производство растет на 3,6%, рост обрабатывающей промышленности составил 7,5%.