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Герой РФ Умаев заявил, что хваленая западная техника не смогла пройти его мины

Залибек Умаев подчеркнул, что неприятель не смог овладеть важными рубежами на направлении.
2023-12-29 18:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Герой России полковник Залибек Умаев, получивший медаль «Золотая Звезда» из рук Руслана Цаликова, заявил, что инженерные заграждения, установленные под его руководством, сорвали наступательные действия противника. 

«Созданная нами система инженерного заграждения на нашем, избранном, направлении не позволили противнику, в комплексе, конечно, с остальными системами, не позволили противнику выполнить свои задачи», - сказал он. 

Умаев подчеркнул, что ни западная техника, ни подготовленный личный состав не смогли преодолеть выстроенную оборону. 

Он добавил, что этим самым были сорваны планы неприятеля овладеть важными рубежами на направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #мины #западная техника #Залибек Умаев #Инженерные заграждения
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