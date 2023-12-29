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Цаликов вручил «Золотую Звезду» полковнику Умаеву, чьи мины сожгли 30 танков ВСУ

Залибек Умаев грамотно организовал многоэшелонированную систему инженерных заграждений протяженностью более чем 300 километров.
2023-12-29 18:15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России полковнику Залибеку Умаеву в госпитале имени Вишневского. Об этом сообщает МО РФ. 

«В ходе подготовки к контрнаступлению противника полковник Умаев грамотно организовал устройство многоэшелонированной системы инженерных заграждений общей протяженностью более 300 километров», - говорится в сообщении. 

Российское оборонное ведомство сообщает, что Умаев в том числе и лично осуществлял установку минных полей на самых опасных участках обороны. На минах полковника неприятель лишился более чем 30 танков и 50 единиц другой бронетехники. 

Цаликов вручил и другие награды военнослужащим, проявившим себя в ходе специальной военной операции. Они получили ордена Мужества
и медали «За отвагу», медали «За храбрость» II степени и медаль «За спасение погибавших».

Руслан Цаликов передал участникам спецоперации поздравления и добрые пожелания от имени Сергея Шойгу и членов коллегии Минобороны России. Он поблагодарил их за профессионализм, мужество, а также силу духа и пожелал скорейшего выздоровления. 

Также первый замминистра обороны поинтересовался состоянием здоровья раненых и условиями их размещения. Он обсудил и их планы на будущее. 

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин доложил Цаликову, что все поступившие в медучреждение военнослужащие получают всю необходимую медпомощь.

Ранее сообщалось, что раненым участникам спецоперации вручил награды замминистра обороны Юрий Садовенко.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#награждение #Герой России #Руслан Цаликов #госпиталь Вишневского #Залибек Умаев
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