Цаликов вручил «Золотую Звезду» полковнику Умаеву, чьи мины сожгли 30 танков ВСУ

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России полковнику Залибеку Умаеву в госпитале имени Вишневского. Об этом сообщает МО РФ.

«В ходе подготовки к контрнаступлению противника полковник Умаев грамотно организовал устройство многоэшелонированной системы инженерных заграждений общей протяженностью более 300 километров», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство сообщает, что Умаев в том числе и лично осуществлял установку минных полей на самых опасных участках обороны. На минах полковника неприятель лишился более чем 30 танков и 50 единиц другой бронетехники.

Цаликов вручил и другие награды военнослужащим, проявившим себя в ходе специальной военной операции. Они получили ордена Мужества

и медали «За отвагу», медали «За храбрость» II степени и медаль «За спасение погибавших».

Руслан Цаликов передал участникам спецоперации поздравления и добрые пожелания от имени Сергея Шойгу и членов коллегии Минобороны России. Он поблагодарил их за профессионализм, мужество, а также силу духа и пожелал скорейшего выздоровления.

Также первый замминистра обороны поинтересовался состоянием здоровья раненых и условиями их размещения. Он обсудил и их планы на будущее.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин доложил Цаликову, что все поступившие в медучреждение военнослужащие получают всю необходимую медпомощь.

Ранее сообщалось, что раненым участникам спецоперации вручил награды замминистра обороны Юрий Садовенко.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.