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Замминистра обороны Садовенко вручил награды раненым участникам спецоперации

Юрий Садовенко передал военнослужащим поздравления и добрые пожелания от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу, поблагодарил их за профессионализм, мужество и силу духа, проявленные при решении поставленных задач.
2023-12-28 15:28:01
© Видео: ТРК «Звезда»

Замминистра обороны Юрий Садовенко вручил государственные награды военнослужащим-участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале Вишневского.

Медаль «Золотая Звезда» Героя России получил рядовой Рашид Галиуллин, стрелок мотострелкового подразделения. Также Садовенко вручил отличившимся военнослужащим два ордена Мужества и четыре медали «За отвагу». Замглавы оборонного ведомства передал поздравления от министра обороны Сергея Шойгу, поблагодарил их за профессионализм, мужество и силу духа, проявленные при решении поставленных задач, пожелал скорейшего выздоровления.

Начальник госпиталя Артем Мельчаков рассказал, как проходит лечение и реабилитация военнослужащих. Садовенко пообщался с бойцами и их родными, поздравил с новогодними праздниками.

В актовом зале госпиталя с концертной программой выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, актеры Гоша Куценко и Вячеслав Разбегаев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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