МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат врага был сбит около 16 часов 20 минут.

Российское оборонное ведомство уточнило, что неприятельский БПЛА был ликвидирован в воздухе над территорией Брянской области. Он стал добычей дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее МО РФ сообщало об уничтожении трех ракет HARM в небе Белгородской области. Украинские боевики выпустили противорадиолокационные ракеты американского производства.

Материал подготоили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

