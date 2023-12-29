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МО РФ сообщило об уничтожении трех ракет HARM в небе Белгородской области

Российское оборонное ведомство заявило, что ракеты американского производства были применены Украиной.
2023-12-29 15:38:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении трех противорадиолокационных ракет HARM в небе Белгородской области. 

Уточняется, что попытка террористической атаки по объектам на территории России была пресечена сегодня около 15 часов дня. 

Вражеские ракеты были уничтожены дежурными средствами ПВО.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что формирования киевского режима применили вооружение американского производства. 

Ранее расчет ЗРК «Тор» рассказал о сбитых целях на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#пво #ракеты #белгородская область #HARM
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