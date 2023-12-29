МО РФ сообщило об уничтожении трех ракет HARM в небе Белгородской области

Минобороны России заявило об уничтожении трех противорадиолокационных ракет HARM в небе Белгородской области.
Уточняется, что попытка террористической атаки по объектам на территории России была пресечена сегодня около 15 часов дня.
Вражеские ракеты были уничтожены дежурными средствами ПВО.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что формирования киевского режима применили вооружение американского производства.
Ранее расчет ЗРК «Тор» рассказал о сбитых целях на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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