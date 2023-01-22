Володин предупредил, что поставки оружия Киеву могут окончиться трагедией для самого Запада

Спикер ГД РФ отметил, что угрозы захватить территории России или нанести удары по городам приведут к применению российской стороной «более мощного оружия».

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Поставки западного оружия киевским властям, в частности, наступательного вооружения, приведут мир к глобальной катастрофе. Это так же способно вызвать ответные действия со стороны России, которая может применить более мощное оружие. Такое мнение выразил Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», - заявил спикер Госдумы.

Он обвинил европейцев и американцев в разжигании трагедии, боевые действия которой могут серьезно отличаться от сегодняшних, «когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом».

Володин напомнил, что Россия обладает вооружением, превосходящим западное.

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», - написал он в Telegram-канале.

Обращаясь к западным парламентариям, он призвал членов Конгресса, депутатов бундестага, Национального собрания Франции и других европейских парламентов «осознать ответственность перед человечеством».

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор объяснил, зачем США конфликт на Украине. Он рассказал, что Вашингтону так понравилась идея, «что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться«, продолжая наращивать свое присутствие.