В Москве открылся пятый международный вокзал «Красногвардейский»

В Москве открылся пятый международный автовокзал «Красногвардейский». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы полностью завершили программу модернизации московских автовокзалов», - отметил Собянин.

В 2024 году с «Красногвардейского» автобусы начнут ходить в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек, в том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны. В будущем появятся и другие направления и города.

Ежедневно автобусы будут отправляться в 360 рейсов, как внутренних, так и внешних. За сутки автовокзалом смогут пользоваться до трех-четырех тысяч пассажиров. Его реконструкция позволила увеличить пропускную способность почти на 70%, передает «360».

По словам Собянина, в Москве проводились работы по реконструкции устаревших автостанций. Ранее в столице переоборудовали «Южные Ворота», «Северные Ворота», «Саларьево», Центральный» и «Красногвардейский».

Автовокзал будет работать круглосуточно. Он находится на юге Москвы, около станции метро «Зябликово», и построен на месте бывшей одноименной автостанции, которая была слишком маленькая и не справлялась с потоком пассажиров.

Ранее Собянин рассказал о планах правительства расширить Московские центральные диаметры (МЦД) до Калуги, Тулы и Твери. И создать три новые линии метро - Бирюлевскую, Троицкую и Рублево-Архангельскую, в которые войдет около 40 новых станций.