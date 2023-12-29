Залужный заявил об ударах по критической инфраструктуре и военным объектам

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о массированной атаке по критической инфраструктуре, а также промышленным и военным объектам страны в ночь на 29 декабря.

«Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты», - написал он в своем Telegram-канале.

Военачальник не стал уточнять, в каких регионах и какие именно объекты пострадали.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. Кроме того, с 23 по 29 декабря по противнику было нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, отметили в оборонном ведомстве.

Украинские СМИ и власти сегодня сообщали, что взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Львове, Черкассах, а также в Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.