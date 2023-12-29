МО РФ рассказало о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«С 23 по 29 декабря т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», - сказал он.

Военные наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, арсеналам, местам хранения боеприпасов, морских беспилотников, вооружения и топлива, уточнил представитель российского оборонного ведомства.

Также поражались места размещения украинских военнослужащих, националистов и наемников. Как утверждает Конашенков, ВС РФ поразили назначенные объекты.

Между тем на Купянском направлении ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 украинских атак. Недельные потери противника в личном составе на данном направлении превысили 265 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.