МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Метеоролог Позднякова рассказала москвичам о погодной интриге в Новый год

Не исключено, что морозы будут сохраняться в течение всех праздничных дней.
Анна Назайкина 2023-12-28 16:11:01
© Видео: ТРК «Звезда»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала о новогодней интриге, которую до последнего сохраняла погода в столице.

Напомним, ранее сообщалось, что в праздничную ночь в столице будет аномально теплая погода.

Теперь же синоптикам стало известно о резком изменении погоды - москвичей ждет похолодание и мороз.

«Мы ждем, что к вечеру 31 декабря температура в Москве понизится до -7 градусов, к полуночи - до -10», - сказала она.

По словам Поздняковой, 1 и 2 января столбики термометров будут держаться на низких показателях.

«Преобладающая температура 1-го числа -15, 2-го -12...-17», - добавила она.

Не исключено, что в последующем морозы сохранятся вплоть до 8-го числа, предупредила метеоролог.

#Москва #праздник #Новый год #Погода #морозы #похолодание #наш эксклюзив #Татьяна Позднякова
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»