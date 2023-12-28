Метеоролог Позднякова рассказала москвичам о погодной интриге в Новый год

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала о новогодней интриге, которую до последнего сохраняла погода в столице.

Напомним, ранее сообщалось, что в праздничную ночь в столице будет аномально теплая погода.

Теперь же синоптикам стало известно о резком изменении погоды - москвичей ждет похолодание и мороз.

«Мы ждем, что к вечеру 31 декабря температура в Москве понизится до -7 градусов, к полуночи - до -10», - сказала она.

По словам Поздняковой, 1 и 2 января столбики термометров будут держаться на низких показателях.

«Преобладающая температура 1-го числа -15, 2-го -12...-17», - добавила она.

Не исключено, что в последующем морозы сохранятся вплоть до 8-го числа, предупредила метеоролог.