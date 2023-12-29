ФОМ выяснил, что 79% россиян выразили доверие Путину

Доверие президенту Российской Федерации Владимиру Путину выразили 79% граждан страны, 80% - высоко оценили его работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которое было проведено с 22 по 24 декабря 2023 года.

Лишь 12% респондентов заявили о своем недоверии российскому лидеру, 9% участников опроса признались, что не видят позитивных результатов деятельности главы государства и хотели бы от власти большей активности в развитии страны, сообщает LIFE.

В исследовании приняли участие 1 500 человек в возрасте 18 лет и старше из 53 субъектов России. В ФОМ уточнили, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ровно две недели назад опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения показал, что Владимиру Путину доверяют 79,3% российских граждан. Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 76%, неодобрение выразили 16,8% респондентов.