ВЦИОМ: Путину доверяют 79,3% россиян

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Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию в период с 4 по 10 декабря 2023 года, показатель одобрения деятельности главы государства составил 76%, неодобрение выразили 16,8% респондентов.

Помимо этого, ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к работе премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ. Так, положительно оценили деятельность главы кабмина 53,9% участников опроса, деятельность правительства - 51,5%.

Телефонный опрос проводился в указанный период среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

На прошлой неделе во ВЦИОМ сообщили, что доверие российскому лидеру выразили 78,5% россиян, премьер-министру - 61,9%. При этом деятельность президента РФ одобряли 75,8% опрошенных.