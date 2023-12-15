В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,3% россиян

Максим Крюков
13:16 15.12.2023
Согласно опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения, показатель одобрения деятельности президента России составил 76%.
ВЦИОМ: Путину доверяют 79,3% россиян
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию в период с 4 по 10 декабря 2023 года, показатель одобрения деятельности главы государства составил 76%, неодобрение выразили 16,8% респондентов.

Помимо этого, ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к работе премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ. Так, положительно оценили деятельность главы кабмина 53,9% участников опроса, деятельность правительства - 51,5%.

Телефонный опрос проводился в указанный период среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

На прошлой неделе во ВЦИОМ сообщили, что доверие российскому лидеру выразили 78,5% россиян, премьер-министру - 61,9%. При этом деятельность президента РФ одобряли 75,8% опрошенных.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.