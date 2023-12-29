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Экс-замглавы МЧС Гуровича приговорили к 5 годам колонии

Его признали виновным в превышении должностных полномочий.
Сергей Лебедев 2023-12-29 13:02:01
© Фото: МЧС РФ © Видео: Московские суды общей юрисдикции

Сегодня Московский городской суд приговорил бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Отбывать наказание Андрей Гурович будет в колонии общего режима. Об этом рассказали в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Также экс-замминистра лишили на два года права занимать должности в государственных органах, связанные с организационно-распорядительными полномочиями и функциями представителя власти.

Напомним, Андрея Гуровича задержали в июле прошлого года. Утверждалось, что он выделил из федерального бюджета более 969 миллионов рублей на строительство в Мурманской области мобильного госпиталя для лечения больных COVID-19. В результате лечебное учреждение возвели без учета климатических условий. По назначению госпиталь не использовался и был демонтирован.

#в стране и мире #МЧС #суд #Уголовное дело #превышение полномочий #Андрей Гурович
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