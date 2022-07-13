Экс-замглавы МЧС Гуровича заключили под стражу

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Бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича заключили под арест до 11 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала Басманного суда Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения о заключении Гуровича под стражу на месяц и 30 суток - до 11 сентября.

Обвинение попросило заключить экс-замглавы МЧС под стражу на основании того, что он может оказать влияние на ход следствия, а также неоднократно использовал подменные номера автомобиля и менял номера телефонов.

Гурович при этом отмечал, что смена номеров на авто была обусловлена рабочими обстоятельствами, сейчас же он не работает. Он также отметил, что не может выехать за границу из-за допуска к гостайне и указал на ряд хронических заболеваний у него и его супруги.

Экс-замглавы МЧС задержали 12 июля в Москве. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году Гурович выделил из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области мобильного госпиталя для лечения больных COVID-19. В результате госпиталь возвели без учета климатических условий региона, по назначению он не использовался и был демонтирован.